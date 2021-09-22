Новосибирск, 22 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 165 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 58 лет, 59 лет, 67 лет, 80 лет, 82 года, 85 лет, 91 год и женщины в возрасте 38 лет, 52 года, 53 года, 76 лет, 82 года. Всего в регионе умер 2891 человек», — уточнил оперативный штаб региона.

Всего на утро сегодня, 22 сентября, в регионе зарегистрирован 62 191 случай заражения коронавирусом, в том числе у 5030 детей; 49 711 пациентов полностью выздоровели (+112 за сутки).