Тбилиси, 22 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 29 798 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2016 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 22 сентября обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 600 412 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 567 797 победили инфекцию, в том числе 2024 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 8664 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 43 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находится 5231 пациент, в оборудованных гостиницах — 993.

Днём ранее в Грузии после проведения 34 250 тестов выявили 2470 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 2243 человека, умерли за сутки 46 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии на предстоящих выборах в органы местного самоуправления предоставят возможность проголосовать и пациентам с COVID-19. Для этого создадут специальные избирательные участки.