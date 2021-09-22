Избран депутат госсобрания Башкирии по Толбазинскому округу
Уфа, 22 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Хакимов Загир Ахсанович избран депутатом госсобрания Башкирии шестого созыва по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №29. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.
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Сообщается, что в состав данного округа входят Гафурийский и Аургазинский районы Башкирии. В выборах были задействованы 96 участковых избирательных комиссий. При этом в голосовании приняли участие 69,48% от числа граждан, включенных в списки избирателей.
В результате голоса избирателей распределились так:
Маматов Азат Абзалович — 9,14%;
Хакимов Загир Ахсанович — 58,46%;
Юсупов Фарит Гарифович — 30,33%.
«Решением окружной избирательной комиссии Хакимов Загир Ахсанович признан избранным депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №29», — говорится в сообщении пресс-службы.