Уфа, 22 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Хакимов Загир Ахсанович избран депутатом госсобрания Башкирии шестого созыва по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №29. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что в состав данного округа входят Гафурийский и Аургазинский районы Башкирии. В выборах были задействованы 96 участковых избирательных комиссий. При этом в голосовании приняли участие 69,48% от числа граждан, включенных в списки избирателей.

В результате голоса избирателей распределились так:

Маматов Азат Абзалович — 9,14%;

Хакимов Загир Ахсанович — 58,46%;

Юсупов Фарит Гарифович — 30,33%.

«Решением окружной избирательной комиссии Хакимов Загир Ахсанович признан избранным депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №29», — говорится в сообщении пресс-службы.