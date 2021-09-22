Москва, 22 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам IV (XXVII) Национального конгресса эндокринологов, который собрал специалистов из России, стран СНГ и Европы, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что актуальные вызовы, в том числе коронавирусная инфекция, требуют современных подходов к индивидуальному лечению, повсеместного использования цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«В России особое внимание уделяется внедрению инновационных решений в сфере диагностики и борьбы с заболеваниями эндокринной системы», — отметил Путин и пожелал участникам конгресса плодотворной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, эндокринологи считают, что переболевший COVID-19 человек может наблюдать увеличение веса своего тела.

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