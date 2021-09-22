Симферополь, 22 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 282 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 22 сентября. Сутками ранее было зарегистрировано 274 случая заражения.

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За последние сутки на территории Крыма выздоровевшими после заражения коронавирусной инфекцией признаны 372 человека, в статистику смертности включены ещё 17 ковид-пациентов. На 22 сентября в стационарах на лечении остаются 2 833 пациента с коронавирусом и пневмонией, дома лечатся 4 578 человек.

Всего на территории Республики Крым с начала пандемии подтверждено 76 518 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65 975 пациентов, скончались 2 488.