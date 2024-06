Вашингтон, 22 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за статьи 2018 года, где была обнародована информация о финансовом положении его семьи и ее налоговые документы. Об этом 22 сентября сообщает агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Уточняется, что бывший американский лидер подал иск в штате Нью-Йорк, в котором он выдвигает племяннице обвинение в нарушении соглашения об урегулировании претензий 2001 года из-за разглашения сведений из налоговых документов, которые она получила в ходе суда о наследстве отца Трампа.

Как отмечается в иске, Мэри Трамп получила свыше 40 тыс. страниц различных финансовых и юридических документов с «крайне чувствительной, коммерческой, частной и конфиденциальной информацией».

Кроме того, Трамп обвиняет газету The New York Times и трех ее журналистов в том, что они пытались получить от его племянницы информацию «для получения собственной выгоды», несмотря на то, что, как утверждается в иске, им было известно о запрете на разглашение.

При этом юристы бывшего американского президента считают, что Мэри Трамп и газета «были мотивированы личной местью» и хотели изменить «политическую повестку». Компенсация за ущерб оценивается Трампом в $100 млн.

Отметим, в названной статье 2018 года журналисты The New York Times попытались с помощью полученных документов опровергнуть утверждения Трампа о том, что он самостоятельно сколотил состояние.