Брянск, 22 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Брянской области 22 сентября подтверждено 170 случаев заражения коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1 929 тестов. Общее количество заболевших превысило 64 тысячи. Прививку от COVID-19 сделали почти 356 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области проведено 755 320 исследований на коронавирус. COVID-19 подтверждён у 64 023 человек. Выздоровел 59 551 житель, в том числе 132 выписаны за минувшие сутки. Прививку от коронавирусной инфекции сделал 355 861 доброволец.

От осложнений при инфекции скончались 1 360 пациентов, из них 10 летальных исходов зарегистрировано 22 сентября.