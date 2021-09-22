Сеул, 22 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Каждый четвёртый житель Южной Кореи зависим от смартфона. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

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В 2020 году уровень зависимости жителей страны от смартфона составил 23,3%, что на 3,3% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в 2019 году показатель составлял 20%, а в 2018 году — 19,1%.

Уровень зависимости среди детей от 3 до 9 лет увеличился на 9,4% и составил 27,3%, от 10 до 19 лет — 35,8%, от 20 до 59 — 22%, старше 60 лет — 16,8%.

В министерстве отмечают, что рост показателя во многом связан с социальным дистанцированием в условиях пандемии коронавируса.