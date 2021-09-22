Москва, 22 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России полностью вакцинированы от COVID-19 почти 40 млн человек. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинский работник делает прививку

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«Почти 40 миллионов человек в Российской Федерации, взрослых, привиты против коронавируса полностью», — сказала Попова.

По её словам, «удельный вес популяции» должен быть защищен с помощью прививки от COVID-19.