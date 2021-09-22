Москва, 22 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Совет Федерации принял заявление о необходимости объединения усилий международного сообщества в противодействии терроризму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Сенаторы констатировали, что терроризм — это опаснейшая угроза для мирового сообщества со времен Второй мировой войны, противодействие этой угрозе возможно исключительно совместными усилиями государств на основе неукоснительного соблюдения норм и принципов международного права и при центральной и координирующей роли ООН и ее Совета безопасности.

Совет Федерации также приветствует подписание на полях саммита меморандума о взаимопонимании между Межпарламентской ассамблеей СНГ и управлением ООН по контртерроризму с целью укрепления профильного сотрудничества.

Кроме того, в заявлении также говорится о том, что разговор на эту тему будет продолжен в мае 2022 года в Санкт-Петербурге на Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

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