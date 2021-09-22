Симферополь, 22 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Территорию Крыма и Севастополя накрыло серьезное похолодание — в регионах ночные температуры опустились до +8 градусов, днём — не выше +14…17, сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября со ссылкой на данные Росгидромета. Холодная погода, установившаяся на полуострове, продержится до выходных 25−26 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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Так, в Керчи 22−23 сентября прогнозируется 16−17 градусов днём и до +8 ночью. С Пятницы, 24 сентября, будет чуть теплее — до +19 днём, а к 26 сентября будет уже +22, при этом ночные температуры останутся низкими.

Чуть теплее в Гурзуфе — там 22 — 24 сентября до +18−19 днём и 12−11 градусов ночью, а 26 сентября потеплеет до +23 днём и +14 в ночные часы.

В Севастополе 22 сентября днём будет лишь +14 градусов, ночью — около +9 и дождливо. Изменений погоды также стоит ждать к концу недели.