Москва, 22 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В настоящее время заболеваемость COVID-19 повышается в 36 регионах России. Об этом 22 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Мы видим рост впервые за восемь недель, девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним ещё 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста», — подчеркнула она в интервью телеканалу НТВ.

Она отметила, что коронавирус даёт сезонный рост во второй декаде сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции.

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Попова указала на необходимость обеспечить готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того, чтобы не иметь «значимых проблем для здоровья людей».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 21 сентября, в России выявно 19 179 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число носителей SARS-COV-2 в стране приблизилось к 7,4 млн человек. За весь период пандемии от последствий COVID-19 скончались почти 200 тысяч человек.