В Роспотребназдоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах РФ
Москва, 22 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В настоящее время заболеваемость COVID-19 повышается в 36 регионах России. Об этом 22 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что коронавирус даёт сезонный рост во второй декаде сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции.
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Попова указала на необходимость обеспечить готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того, чтобы не иметь «значимых проблем для здоровья людей».
Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 21 сентября, в России выявно 19 179 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число носителей SARS-COV-2 в стране приблизилось к 7,4 млн человек. За весь период пандемии от последствий COVID-19 скончались почти 200 тысяч человек.