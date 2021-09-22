Москва, 22 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта» не даёт более тяжёлую форму течения COVID-19. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Нет, нигде в мире не описано, что штамм «Дельта» вызывает более тяжелое течение», — сказала Попова.

По её словам, особенностью данного штамма является «более быстрое распространение» в популяции.