Москва, 22 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день сразу 36 регионов находятся в фазе роста заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста», — сказала Попова.

По её словам, рост заболеваемости связан с сезоном, поскольку во второй половине сентября все острые респираторные вирусные инфекции распространяются активнее, и коронавирус не является исключением.