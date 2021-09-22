Москва, 22 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Органы здравоохранения должны обеспечить готовность всех систем, направленных на борьбу с COVID-19, поскольку заболеваемость в России уже растёт. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

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"Мы, конечно же, должны обеспечить сегодня готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, для того чтобы, если заболеваемость будет расти — а она уже растет сегодня, — мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей», — сказала Попова.

По её словам, впервые за восемь недель в России фиксируется рост числа заражений коронавирусом, а девятая неделя даёт рост и сразу на 6,8%: «То есть рост интенсивный».