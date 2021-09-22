Баку, 22 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 21 сентября выявили 1594 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 13 583 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 475 053 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 439 080 человек, в том числе 2543 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 29 620 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6353 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе 26 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 740 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 7103 тестов. Выздоровевшими медики признали 2442 человека. Скончались 22 пациента с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане из-за сложной эпидситуации отложили начало учебного года. Для учеников младших классов он начался 22 сентября.