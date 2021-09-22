Баку, 22 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Азербайджане 22 сентября начался новый учебный год для учеников с первого по четвёртый класс. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Цитата из а/ф «Город, в котором меня нет». реж Томохико Ито. 2016. Япония Класс

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По данным ведомства, в этом году первые классы пошли более 158 тыс. учеников. Всего в стране этом учебном году будет учиться почти 1,6 млн школьников.

Как передает агентство 1news, во дворах школ прошли торжественные линейки для первоклассников. Родителей на них не было, детей расставляли с соблюдением социальной дистанции. На входе в школу у них замеряли температуру и обрабатывали руки дезраствором.

Стоит отметить, что обычно учебный год в Азербайджане начинается 15 сентября, но этом году его перенесли из-за сложной эпидобстановки. Ученики старших классов и студенты профтехучилищ и вузов начнут обучение с 29 сентября.