Редвуд-Сити, США, 22 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Новое обновление для The Sims 4 добавило в игру более 1200 цветовых вариаций для различных предметов. Об этом 22 сентября сообщает портал PCGamesN.

Electronic Arts Игра The Sims 4

Обновление доступно бесплатно для всех обладателей оригинальной игры. Разработчики проекта сообщают, что новые цветовые вариации получили около 149 предметов.

Добавим, что The Sims 4 — это популярный симулятор жизни, разработанный американской компанией Maxis. Игра вышла в 2014 году и регулярно получает обновления.