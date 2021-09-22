Афины , 22 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Пациентам в Греции не придется предоставлять тест на COVID-19 своим стоматологам. Об этом, как передает AMNA, сообщили в министерстве здравоохранения Греции 22 сентября.

rgerber На приеме у стоматолога

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В ведомстве были вынуждены дать комментарий после широко общественного резонанса, вызванного сообщениями в СМИ о том, что перед каждым визитом к дантисту нужно проходить тестирование на COVID-19. В СМИ сообщалось об опасениях стоматологов, что пациенты откажутся даже от профилактических осмотров из-за нежелания каждый раз платить из своего кармана за анализы.

В исключительных случаях, как заявили в министерстве, пациенты, которые могут быть направлены на операцию, должны будут представить результат экспресс-теста, проведенного в течение 48 часов после посещения стоматолога.

Сопровождающие пациента должны будут пройти тест в течение 48 часов до приема, если они не были полностью вакцинированы или не переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев.