Москва, 22 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Совфед почтил минутой молчания паять погибших во время трагедии в Пермском университете, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Лиза Петрова Учебной корпус №8 Пермского университета

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Утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров, студент ПГНИУ, открыл стрельбу в учебном заведении. Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек