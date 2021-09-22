Мельбурн, Австралия, 22 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 в австралийском штате Виктория станет обязательной для всех членов персонала общеобразовательных учреждений и работников детских садов. Об этом, как сообщил новостной портал News.com.au, заявил заместитель премьер-министра штата Виктория Джеймс Мерлино, выступая на пресс-конференции 22 сентября.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«[Вакцинация] станет необходимой для допуска к работе персонала всех государственных, католических и частных школ, а также всех учреждений дошкольного образования», — заявил Мерлино.

Отмечается, что работники школ и детсадов должны поставить первую прививку к 18 октября и вторую — к 29 ноября.

«Это защитит всех работников, защищает учащихся, защитит семьи наших детей», — добавил Мерлино.