Иерусалим, 22 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Израильский баскетбольный тренер Арик Альфаси стал жертвой COVID-19, он скончался от этой болезни утром 22 сентября, передают «Вести Израиль».

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В память об Альсафи команды «Маккаби» (Тель-Авив) и «Маккаби» (Ришон ле-Цион) на сегодняшний матч выйдут с черными повязками.

Встреча начнется с минуты молчания.

Альфаси тренировал команды первой и высшей лиги чемпионата Израиля, признавался лучшим тренером сезона, привлекался к работе с национальной сборной, с 2012 года был помощникам тренера сборной Израиля.