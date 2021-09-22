Биробиджан, 22 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Еврейской автономии сформирован новый состав регионального законодательного органа. В Заксобрании области будут работать в основном представители «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе парламента области.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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«Единороссам» достанутся 14 мандатов из 19. Ещё два места получат члены КПРФ. От «Партии прямой демократии», ЛДПР, «Справедливая Россия — за правду» в законодательный орган автономии попали по одному представителю.

Мандаты распределены по итогам выборов 17−19 сентября, явка на которые в ЕАО составила 54,38%. По всем одномандатным округам победили представители «Единой России», список партии получил 52,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы в Госдуму РФ жители Еврейской автономии также отдали предпочтение «Единой России». Партия набрала жители 55,25% голосов.