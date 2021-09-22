Канберра, 22 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Новое моделирование в рамках отчета, представленного 22 сентября Университетом Мельбурна, показало, что австралийцам по-прежнему придется жить в состоянии локдаунов в течение как минимум полугода. Об этом сообщил новостной порта News.com.au.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Согласно общенациональному плану по выводу Австралии из повсеместных локдаунов, при 80-процентном охвате вакцинацией населения власти штатов пойдут на существенное послабление ковид-ограничений. Однако исследователи из Университета Мельбурна считают, что австралийцы по-прежнему будут жить в условиях жесткого карантина в течение 58% от 365 дней 2022 года.

«При этом базовом сценарии требуется, чтобы локдауны сохранялись более половины временного промежутка», — говорится в отчете.

В то же время исследователи пришли к выводу, что введение некоторых дополнительных мер по борьбе с коронавирусом может иметь существенное значение и значительно сократить продолжительность локдаунов.