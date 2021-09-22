Сидней, Австралия, 22 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян в ходе очередной пресс-конференции сообщила «плохие новости» для непривитых жителей Сиднея, заявив, что они не будут пользоваться дополнительными свободами, когда 80% населения штата получат оба компонента вакцины. Об этом 22 сентября сообщил новостной портал news.com.au.

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Когда 70% взрослого населения Нового Южного Уэльса будут полностью вакцинированы от COVID-19, для них будет введен ряд дополнительных свобод, однако, как предупредила Бережиклян, даже при 80-процентом охвате послабления будут касаться только тех, кто поставил обе прививки.

«При уровне в 80 процентов [вакцинированных] дополнительные свободы будут предоставлены только полностью привитым», — заявила премьер-министр.

Бережиклян также отметила, что пройдет «некоторое время», прежде чем непривитые граждане смогут пользоваться теми же свободами, что и вакцинированные.