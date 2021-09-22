Тирасполь, 22 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В ходе 1136 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 201 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 54 214 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 51 532 человека, в том числе 72 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1312 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зарегистрировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 164 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 57 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели два человека. В республике зафиксировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Приднестровье к лечению пациентов с COVID-19 будут привлекать студентов-медиков старших курсов. Им поручат обзванивать тех, кто лечится на дому, спрашивать о самочувствии и заполнять карты пациентов.