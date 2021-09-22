Москва, 22 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Три способа усилить иммунитет своего организма в момент, когда температура воздуха падает и возрастает риск простудиться или заразиться вирусной инфекцией, назвал врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Андрей Репин ИА REGNUM На прогулке

Как указал в интервью радио Sputnik врач, по его мнению, наиболее надежным способом усиления организма является прививка от таких вирусных инфекций, как грипп и COVID-19.

«Главная рекомендация — смело идите и делайте прививки. Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа», — сказал он.

Также Кузьменко отметил, что сопротивляемость организма простуде и вирусным инфекциям можно повысить с помощью «вспомогательных средств».

«Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства», — уточнил врач.

При этом он также добавил, что существует «секретное оружие», позволяющее организму получить серьезное преимущество в борьбе с инфекцией.

«Секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, — нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается», — пояснил Кузьменко.

В то же время он подчеркнул, что такое укрепление иммунитета нужно сочетать с соблюдением безопасной дистанции и правил гигиены.

«Конечно же, держитесь подальше от людей, которые потенциально заразны — чихают, сморкаются. Финальный совет — мойте руки, когда собираетесь потрогать лицо или прикоснуться к пище», — заключил назвал врач-терапевт.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что более семи миллионов человек уже привились от гриппа в России.