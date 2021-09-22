Афины , 22 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Греции выявили 3040 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила вечером 21 сентября Национальная организация общественного здравоохранения. Накануне сообщалось про 2126 новых выявленных случаев заражения в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции выявили 636 596 случаев инфицирования. Кроме того, за последние сутки в стране зарегистрированы 42 смерти от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 548 человек.

В общей сложности 333 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 80,5% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа в больницы Греции были госпитализированы 212 ковид-пациентов.