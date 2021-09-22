Воронеж, 22 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Плановая госпитализация приостановлена в Воронежской области из-за ситуации с коронавирусом с 20 сентября, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Исключение — госпитализация при обострении хронических заболеваний, которые могут привести к жизнеугрожающим состояниям, госпитализация больных туберкулезом и пациентов с подозрением на туберкулез, больных ВИЧ-инфекцией, а также пациентов с вирусными гепатитами, требующих стационарного лечения. Также пациентов принимают в учреждениях социального обслуживания стационарного типа (для коек сестринского ухода, гериатрического и психиатрического профилей). Исключением также являются случаи выписки из стационара одиноких пациентов, у которых отсутствует возможность организовать должный уход на дому (для коек сестринского ухода).

Также с 9 июля в Воронежской области приостановлен плановый консультативный прием взрослого населения и плановые диагностические обследования в медицинских организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю в регионе отмечается прирост заболевших COVID-19 — ежесуточно регистрируется более 490 новых пациентов.