Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на популярном сайте объявлений появилась информация о продаже здание музея космонавтики на проспекте Стачки. Объект оценён в 170 млн рублей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

В описании сказано, что площадь здания составляет 9 000 кв. метров, имеет ограждённую зелёную территорию и стоянку на 50 машиномест. Объект можно использовать в качестве офисного здания, спортивного комплекса, реабилитационного медицинского центра или детского учреждения.

«Здание 1983 года постройки (изначально детский сад), полезная площадь около 2 500 метров», — уточняется в объявлении.

ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2021 года стало известно о закрытии единственного в Ростове-на-Дону музея космонавтики на проспекте Стачки. При этом власти пообещали сохранить экспонаты, которые могут стать частью музея истории города Ростова-на-Дону. Временно разместить экспонаты музея космонавтики планировалось к началу учебного года в историческом парке «Россия — моя история».