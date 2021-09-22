Тбилиси, 22 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Грузии будут созданы специальные избирательные участки для предоставления возможности проголосовать носителям коронавируса. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Сиоридзе.

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«Во всех 73 округах в масштабе Грузии будут открыты так называемые «ковидные участки». Избиратели смогут участвовать и выборах мэра, и в выборах по пропорциональным спискам», — сказал Сиоридзе.

Представитель ЦИК сообщил голосовать смогут пациенты с COVID-19, находящиеся в медучреждениях, а также те, кто проходит курс лечения дома или находится в других местах изоляции.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. По данным, на 21 сентября в стране почти 24 тыс. активных случаев заражения коронавирусом. Дома из них лечатся почти 18 тыс. человек, остальные находятся в больницах и специальных гостиницах. На самоизоляции находятся ещё почти 20 тыс. человек.