Москва, 22 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Москве 22 сентября ожидается до девяти градусов выше нуля, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Грозовая туча над Москвой

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире — все новости»

"Сегодня синоптическая карта Русской равнины будет представлена обширным циклоническим вихрем, насыщенным «полчищами» дождевых туч и холодным воздухом с температурным фоном, соответствующим климатической норме октября», — рассказали синоптики.

В прогнозе отметили, что город ожидает небольшой дождь. Воздух прогреется до девяти градусов тепла, в Подмосковье — до десяти градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.