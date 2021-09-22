Канберра, 22 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Правительство второго по численности населения штата Австралии Виктории потратит 190 миллионов австралийских долларов ($137 млн) на поставку 50 000 устройств для очистки воздуха, которые будут размещены в каждой государственной школе в штате. Об этом 22 сентября сообщил телеканал Nine News.

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Заместитель премьер-министра штата Джеймс Мерлино в ходе пресс-конференции сказал, что эти устройства снизят риск воздушной передачи коронавируса в школах.

«Если тысячи детей будут с диагнозом COVID-19, заболеют, и сотни будут лежать в больницах или того хуже, то это будет худшим кошмаром для каждого родителя», — отметил Мерлино.

Первая партия устройств будет установлена уже на следующей неделе.

«Когда школы открываются, открытыми они и останутся», — пообещал чиновник.