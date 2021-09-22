Карпинск, Свердловская область, 22 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Карпинске (Свердловская область) загорелось здание на территории местного деревообрабатывающего предприятия. Об инциденте корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

ГУ МЧС по Свердловской области Пожар в Карпинске

«По оперативной информации, на площади 800 кв. м горит кровля и помещения административного здания», — уточнили в ведомстве.

Огонь быстро распространился из-за особенностей конструкции кровли и большой горючей загрузке внутри здания. Информации о пострадавших нет, из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Сведения о пожаре поступили в 8:25 (время местное), к 9:15 пожар локализовали. В борьбе с огнём участвуют 17 человек и четыре единицы спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге вновь загорелось здание заброшенной больницы.