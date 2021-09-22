Сидней, Австралия, 22 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. За последние сутки в штате Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) выявили еще 1 035 случаев заражения коронавирусом и пять смертей от COVID-19, что немного больше вчерашних показателей. В то же время, выступая на пресс-конференции в Сиднее, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян сообщила журналистам об успешных и рекордно высоких темпах иммунизации местного населения от COVID-19, передает телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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83% процента жителей Нового Южного Уэльса получили первый компонент вакцины, а 54,2% считаются полностью привитыми.

«В Новом Южном Уэльсе было сделано более девяти миллионов прививок, и я не могу не гордиться реакцией нашего сообщества», — подчеркнула Береджиклян.

Премьер-министр штата также сообщила, что ее правительство работает над новой дорожной картой, определяющей, какие свободы будут предоставлены жителям после того, как штат достигнет 80-процентного охвата вакцинацией обоими компонентами.