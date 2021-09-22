Мельбурн, Австралия, 22 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Похоже, что 22 сентября впервые за три дня массовых беспорядков в Мельбурне (штат Виктория, Австралия) силы полиции начали контролировать ситуацию на улицах города, поскольку правоохранители взяли в плотное кольцо протестующих. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Беспорядки

Как отмечают журналисты телеканала, находящиеся на месте событий, после того, как полиция окружила дебоширов, стало слышно, как те начали скандировать «мы хотим мира». Протестующие также скандируют «встаньте с нами» и «идите с нами». Некоторые из них упали на колени, прося полицию присоединиться к ним.

Напомним, что 20 сентября во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне вспыхнули протесты рабочих, недовольных ковид-ограничениями, наложенными на строительную отрасль. Поначалу демонстрации носили мирный характер, но вскоре из числа протестующих образовалось ядро хулиганов, которые начали вступать в физическое противостояние с полицией, громить объекты городской инфраструктуры, нападать как на случайных прохожих, так и представителей СМИ.