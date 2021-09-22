Сухум, 22 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. 103 новых случая заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение 21 сентября в ходе 433 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 176 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 32 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 26 931 носителя SARS-CoV-2. Из них 22 034 признаны выздоровевшими. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. Всего в стране зарегистрировали 407 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили, что за сутки выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 485 исследований. Зафиксировали четыре случая смерти пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Стоит отметить, что главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик ранее заявила, что в республике в последнее время эпидобстановка улучшилась.