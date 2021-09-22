Благовещенск, 22 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Причиной озлобленности молодых людей и их нападений на учреждения образования психолог из Амурской области видит элементы насилия, подавления и унижения в системе образования России. Об этом заявил Благовещенский психотерапевт Максим Чекмарёв, его процитировало 22 сентября ИА PortAmur.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Читайте также: Мать «пермского стрелка»: у меня был идеальный ребёнок

По мнению специалиста, в нашем обществе насилие и подавление не является чем-то экзотическим и это, безусловно, влияет на детей и их поведение. А психологи в школах по факту чаще заняты не беседами с учениками, а бумажной волокитой, отметил Максим Чекмарёв.

«Они будто постоянно подозревают детей в суицидальных мыслях, употреблении алкоголя и пытаются выяснить это с помощью тестов. А дети хотят, чтобы их услышали и поняли. В психологической помощи нуждаются и сами зачинщики травли», — уверен психотерапевт.

По его мнению, озлобленность и расслоение в школах порождает конкуренция.

«Каждый из нас имеет какой-то предел в ощущении, какое для него невыносимое условие. Иногда отдельные люди решаются на крайние поступки в состоянии тупика. Конечно, это не оправдывает человека, который решил убить других людей. Но было бы странно ожидать, что в таких условиях кто-то не сломается и не решит ответить. Здесь и сейчас мы можем сделать не так уж и много. Нам необходимо понять, как выглядит система образования и заметить в ней те элементы, которые насыщены насилием, подавлением и унижением. Где это бывает? Например, это про конкуренцию и расслоение — на отстающих и успевающих, на активных и пассивных. Это то, что должно постепенно уходить. Также важно отделять оценку знаний от оценки человека», — подчеркнул психотерапевт, обратив внимание в том числе на то, что внутри образовательных организаций необходимо организовать работу пулла психологов, которым дети могли бы прийти и рассказать, что у них на душе.

«Но не все готовы к такой работе. К тому же психологов мало, чтобы со всеми школьниками выстраивать эту душевную связь. Кроме того, психологи часто выполняют запрос администрации школы или родителей, но не самих детей», — констатировал Максим Чекмарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, на Пермский государственный университет 20 сентября напал студент с ружьём. Он устроил стрельбу в вузе. Погибли шесть человек, семь находятся в тяжёлом состоянии.