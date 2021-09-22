Нужно убирать из образования элементы насилия — о причинах трагедии в Перми
Благовещенск, 22 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Причиной озлобленности молодых людей и их нападений на учреждения образования психолог из Амурской области видит элементы насилия, подавления и унижения в системе образования России. Об этом заявил Благовещенский психотерапевт Максим Чекмарёв, его процитировало 22 сентября ИА PortAmur.
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По мнению специалиста, в нашем обществе насилие и подавление не является чем-то экзотическим и это, безусловно, влияет на детей и их поведение. А психологи в школах по факту чаще заняты не беседами с учениками, а бумажной волокитой, отметил Максим Чекмарёв.
«Они будто постоянно подозревают детей в суицидальных мыслях, употреблении алкоголя и пытаются выяснить это с помощью тестов. А дети хотят, чтобы их услышали и поняли. В психологической помощи нуждаются и сами зачинщики травли», — уверен психотерапевт.
По его мнению, озлобленность и расслоение в школах порождает конкуренция.
Как сообщало ИА REGNUM, на Пермский государственный университет 20 сентября напал студент с ружьём. Он устроил стрельбу в вузе. Погибли шесть человек, семь находятся в тяжёлом состоянии.