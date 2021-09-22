Президент Туркмении: в подходе к Афганистану не нужны стереотипы и фобии
Ашхабад, 22 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Идеологические предпочтения, стереотипы и фобии нужно отбросить, оценивая текущую ситуацию в Афганистане. В первую очередь нужно думать об афганском народе, заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Запись выступления туркменского лидера продемонстрировали 21 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Бердымухамедов отметил, что ситуация в Афганистане непростая, институты власти и общества пока формируются и очень хрупки. Трактовать события в этой стране и давать им оценку нужно, предельно выверяя и взвешивая слова и поступки.
По словам Бердымухамедова, Туркмения глубоко заинтересована в том, чтобы в Афганистане было безопасно, чтобы политическая ситуация стабилизировалась. Ашхабад продолжит оказывать Кабулу экономическую поддержку и гуманитарную помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана согласились содействовать достижению мира в Афганистане.
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