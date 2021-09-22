Ашхабад, 22 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Идеологические предпочтения, стереотипы и фобии нужно отбросить, оценивая текущую ситуацию в Афганистане. В первую очередь нужно думать об афганском народе, заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Запись выступления туркменского лидера продемонстрировали 21 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Бердымухамедов отметил, что ситуация в Афганистане непростая, институты власти и общества пока формируются и очень хрупки. Трактовать события в этой стране и давать им оценку нужно, предельно выверяя и взвешивая слова и поступки.

Гурбангулы Бердымухамедов «Афганские реалии изменились, при формировании подходов к ним нужно отбросить идеологические предпочтения, застарелые обиды, фобии и стереотипы и прежде всего думать об афганском народе, уставшем от войн и неурядиц, мечтающем о мирной и спокойной жизни»

По словам Бердымухамедова, Туркмения глубоко заинтересована в том, чтобы в Афганистане было безопасно, чтобы политическая ситуация стабилизировалась. Ашхабад продолжит оказывать Кабулу экономическую поддержку и гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана согласились содействовать достижению мира в Афганистане.

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