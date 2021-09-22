Москва, 22 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Достойная зарплата должна быть в два раза больше той, которую платят им в настоящее время, считают более четверти жителей России (26%). Об этом свидетельствует опрос сервиса Работа.ру.

Ekabu.ru Деньги

Чтобы достичь справедливого уровня оплаты, нужно повысить их текущую зарплату на 30−50%, полагают 28% опрошенных. 23% заявили, что их зарплаты необходимо увеличить на 10−30%, 3% — на 10%.

По мнению 16%, что их зарплата более чем на 50% ниже достойной. Еще 26% отметили, что их доходы в два раза и более ниже справедливого уровня. Лишь 4% респондентов назвали свою зарплату достойной.

Опрос проведен в сентябре 2021 года. Опрошены 5000 граждан РФ старше 18 лет во всех федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей России считает, что для того, чтобы быть независимыми в финансовом смысле, необходимо иметь доход в среднем в 74,9 тыс. руб.

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