В думе Югры появятся представители пяти партий
Ханты-Мансийск, 22 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Югре после введения 100% протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы» на выборах депутатов думы ХМАО седьмого созыва по единому избирательному округу победу одержала партия «Единая Россия». Об этом сообщает избирком Югры.
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По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:
«Единая Россия» — 40,23%,
КПРФ — 17,22%,
ЛДПР — 14,64%,
«Справедливая Россия — За правду» — 7,71%,
«Партия пенсионеров» — 7,45%,
Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер. Явка на выборах составила 46,43% от общего числа избирателей.
Напомним, парламент Югры состоит из 38 депутатов: 19 избираются по единому округу (по партийным спискам), остальные 19 — по одномандатным округам.
По результатам обработки бюллетеней голоса избирателей распределились следующим образом:
Белоярский округ № 1 — Леонид Михалко («Единая Россия») — 52,64%.
Югорский округ № 2 — Пётр Созонов («Единая Россия») — 30,58%.
Няганский округ № 3 — Андрей Осадчук («Единая Россия») — 40,44%.
Урайский округ № 4 — Анатолий Дубовик («Единая Россия») — 46,48%.
Ханты-Мансийский округ № 5 — Николай Ташланов («Единая Россия») — 56,05%.
Нефтеюганский округ № 6 — Владимир Семёнов («Единая Россия») — 72,45%.
Нефтеюганский округ № 7 — Степан Пыталев («Единая Россия») — 59,57%.
Пять-Яхский округ № 8 — Сергей Елишев («Единая Россия») — 37,51%.
Сургутский округ № 9 — Александр Сальников («Единая Россия») — 34,83%.
Сургутский округ № 10 — Ирина Урванцева («Единая Россия») — 35,21%.
Сургутский округ № 11 — Ольга Леснова («Единая Россия») — 33,48%.
Сургутский округ № 12 — Ринат Айсин («Единая Россия») — 32,48%.
Сургутский округ № 13 — Игорь Бруслиновский («Единая Россия») — 35,82%.
Радужнинский округ № 14 — Александр Нохрин («Единая Россия») — 31,19%.
Когалымский округ № 15 — Андрей Ковальский («Единая Россия») — 41,90%.
Мегионский округ №16 — Алексей Андреев («Единая Россия») — 47,60%.
Нижневартовский округ № 17 — Наталья Западнова («Единая Россия») — 32,88%.
Нижневартовский округ № 18 — Борис Хохряков («Единая Россия») — 46,98%.
Нижневартовский округ № 19 — Сергей Великий («Единая Россия») — 38,10%.
Напомним, на выборах в думу ХМАО шестого созыва в 2016 году «Единая Россия» набрала 46,87% голосов избирателей. На втором месте была ЛДПР — 25,29%, партия КПРФ получила 11,51% голосов. За партию «Справедливая Россия» проголосовали 8,07% избирателей. В 2016 году итоговая явка на выборах депутатов думы ХМАО составляла 39,3%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в думу ХМАО в 2021 году проходили с 17 по 19 сентября.