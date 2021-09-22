Сеул, 22 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. 22 сентября в Южную Корею доставили 4,62 млн доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон около 12:45 по местному времени.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 66 млн доз вакцины.

Отметим, что в первой половине 2021 года в Южную Корею поступило 7 млн доз вакцины от COVID-19, в июле и августе — 14,08 млн доз, в сентябре в общей сложности поступит 15,93 млн доз вакцины.

К настоящему моменту правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в общей сложности 193,4 млн доз различных вакцин от COVID-19, в том числе AstraZeneca, Moderna, Janssen и Novavax.