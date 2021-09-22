Кишинёв, 22 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 21 сентября выявили 1300 случаев заражения коронавирусом в ходе 9859 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 283 950 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 268 771 человек, в том числе 725 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1735 пациентов с COVID-19, из которых 133 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6617 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 12 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 950 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 7688 тестов. Выздоровевшими врачи признали 674 человека, скончались девять пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, по данным минздрава Кишинёва, в течение прошлой недели число выявленных носителей коронавируса было на 50% выше, чем неделей раньше. В 84% выявленных случаях заражения болезнь проходит в лёгкой или бессимптомной форме.