Вашингтон, 22 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. России следует как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через территорию Украины, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для зимы. Об этом в интервью Bloomberg заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

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«Реальность такова, что через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы, — пояснил Хохштейн. — Россия неоднократно заявляла, что у неё достаточно запасов газа, чтобы иметь возможность это сделать, так что, если это правда, то они должны сделать это как можно быстрее через Украину».

По его словам, администрация президента США Джозефа Байдена всё больше обеспокоена ограничениями России на экспорт природного газа на фоне опасений, что у некоторых европейских стран может не хватить собственных запасов для обогрева домов этой зимой, если температура будет ниже нормы.

Он напомнил, что в настоящее время поставки российского газа «необъяснимо низки». Более того, Газпром не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через украинскую территорию на октябрь. Это «усиливает мою озабоченность», подчеркнул Хохштейн.

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Советник Госдепа уверен, что это был политический шаг, связанный со стремлением России побыстрее завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международного энергетического агентства (МЭА) заявило, что Россия могла бы заполнить европейские хранилища газа «до адекватного уровня» в преддверии холодного сезона. При этом отмечается, что российская сторона полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако в европейских хранилищах гораздо меньше газа, чем было в среднем за последние пять лет.