Вашингтон, 22 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Турции в Нью-Йорке (США), сообщает Kompas.

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Встреча прошла на полях саммита 76-й Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи стороны обсудили вопрос мира в Афганистане.

«Мы говорили о ситуации в Афганистане, и мы разделяем те же взгляды, в том числе о важности вопроса уважения прав афганских женщин», — заявила Ретно Марсуди.

Главы МИД Индонезии и Турции договорились провести двустороннюю встречу в октябре для всестороннего обсуждения двустороннего сотрудничества, в том числе сотрудничества в экономической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия продолжает поощрять использование ядерной энергии в мирных целях.

Подробнее в материале:Индонезия поощряет использование ядерной энергии в мирных целях