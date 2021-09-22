Тбилиси, 22 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Национальный центр контроля заболеваний (NCDC) Грузии призывает ввести в стране обязательную вакцинацию от COVID-19 для учителей и медицинских работников. Об этом глава NCDC Амиран Гамкрелидзе 21 сентября сообщил в эфире «Общественного телевидения».

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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«Мы бы очень хотели, чтобы в сентябре ежедневно прививали 30 тыс., в октябре тоже 30 тыс. Тогда мы бы очень хорошо встретили холодный период ноября, но, к сожалению, последние четыре дня показали, что темпы вакцинации снижаются», — сказал Гамкрелидзе.

По его мнению, в конце осени начнётся новая волна пандемии. Глава NCDC считает, что при вакцинации 40% последствия этого будут сравнительно мягкими. При этом, Гамкрелидзе отметил, что в координационном совете по защите населения от коронавируса нет единого мнения.

Стоит отметить, что вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. По данным NCDC, в стране привили 23% взрослого населения. По данным на 21 сентября, за последние сутки было сделано около 15 тыс. прививок.