Канберра, 22 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Партнерство Австралии, США и Великобритании в рамках соглашения о военном блоке AUKUS, предоставляет новые возможности для сотрудничества ЕС со странами Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон 22 сентября в ходе пресс-конференции.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

По его словам, европейские государства стремятся усилить свою роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава правительства также признал, что Францию «разочаровало» решение австралийских властей расторгнуть контракт на строительство подводных лодок. Договор был аннулирован после заявления Австралии о вступлении в AUKUS.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС выражают солидарность с французскими властями по поводу реакции Парижа на решение Австралии отказаться от закупки французских подводных лодок в пользу договоренностей с США и Великобританией.