Вашингтон, 22 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Чарли Кокс, сыгравший Сорвиголову в сериале Marvel и Netflix, дал понять, что сейчас он не хочет обсуждать возможность возвращения к роли. Интервью с актёром было опубликовано 21 сентября в журнале Forbes.

Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США Мэтт Мёрдок

«Мой ответ — без комментариев; Я не знаю, что будет дальше. Я правда не знаю», — сказал Кокс, пояснив, что если есть шанс, что в будущем ему вновь предложат исполнить роль Сорвиголовы, то он не хотел бы сказать что-то, что может поставить эту возможность под угрозу. Актёр добавил, что не исключает, что высокопоставленные менеджеры Marvel могут обращать внимание на его слова и это может как-то влиять на их решения.

Ранее поклонники Чарли Кокса предположили, что он появился в трейлере кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой». Актёр опроверг их догадки, подчеркнув, что он не имеет отношение к человеку, который появляется в кадре.