Москва, 22 сентября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Контроль банков за пополнением их карт через банкоматы и специальные терминалы призвал усилить Центробанк России. Об этом 22 сентября сообщает РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Банкомат

В качестве одной из мер по ужесточению системы регулятор предлагает расширить применение антифрод-процедуры. Антифрод-контроль позволяет банкам отслеживать нетипичные операции, которые потенциально может совершать не клиент, а мошенник.

В ЦБ РФ отмечают, что преступники часто используют схемы, провоцирующие жертв вносить свои средств на счета злоумышленников, а введение антифрод-механизма поможет выявлять мошенническую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября МВД России предупредило о том, что мошенники используют поддельные сайты, похожие на интернет-ресурсы банков, чтобы похищать средства с банковских счетов граждан РФ.