Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Искусственно созданной назвал дефицит вакцин от COVID-19 для бедных и развивающихся стран мира глава Филиппин Родриго Дутерте. Такое заявление он сделал в своём видеообращении, которое было показано на проходящих 22 сентября общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Родриго Дутерте

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По словам Дутерте, искусственно созданный дефицит вакцин опустошает бедные страны. В то же время, когда богатые страны создают запасы жизненно необходимых вакцин, бедные страны до сих пор ожидают лишь их небольшое количество.

«Сейчас говорят о бустерных прививках, в то время как развивающиеся страны полагаются на половинные дозы», — отметил Дутерте.

Глава Филиппин назвал такую политику шокирующей и заявил, что такой подход должен быть осуждён, поскольку «это эгоистичный поступок, который нельзя оправдать ни рационально, ни морально».

Вакцины глава Филиппин назвал ключом к победе над пандемией и призвал международное сообщество поддержать COVAX и другие механизмы сотрудничества по поставкам вакцин в бедные страны мира. Только такой подход, по мнению Дутерте, поможет спасти жизни и помочь в восстановлении мировой экономики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Аргентине и Бразилии будут созданы региональные хабы по производству вакцин от COVID-19.